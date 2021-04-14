الأمن يداهم أستوديو بدون ترخيص يستخدم برامج مقلدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت مباحث المصنفات، أستوديو بدون ترخيص يستخدم برامج مقلدة فى الدقهلية وضبط القائم على إدارته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة قناة على موقع يوتيوب "بدون ترخيص" ويقوم بالبث من خلال أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الدقهلية، ويستخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة ومقابلة عامل بالأستوديو، وتم ضبط وحدة معالجة مركزية بداخلها القرص الصلب الخاص بها تعمل كوحدة مونتاج صوتي ومحمل عليها برنامج مخصص لأعمال المونتاج وكذا محمل عليها العديد من المصنفات الفنية المتنوعة، والتي يتم استخدامها دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق المادية والأدبية على مصنفاتهم- جهاز كارت صوت يستخدم فى أعمال التسجيل بالأستوديو- مايك صوت محترفين للتسجيل داخل الأستوديو- فلتر هواء لتنقية الصوت بالتسجيل- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل الصوتى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.