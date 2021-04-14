مصادرة 194 جهازا لفك شفرات القنوات الفضائية داخل محلين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

صادرت مباحث المصنفات 194 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون داخل محلين فى الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الدقهلية؛ بإدارة المحل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وضبط "مدير المحل" وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (124 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة - 2 وحدة معالجة مركزية لجهاز حاسب آلى محمل عليه برامج لتنزيل الترددات على أجهزة الريسفير).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الدقهلية؛ بإدارة المحل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وتم التقابل مع أحد الأشخاص بالمحل وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 70 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.