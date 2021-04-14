شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بشركة مياه مطروح تحصل على شهادة الأيزو 9001 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح انه في إطار سلسلة التميزات والنجاحات التي تسعى اليها الشركة وتحققها من خلال اداراتها والعاملين بها بما يعود بتقديم افضل مستوى للخدمات يصل إلى العالمية ويقدم للمواطنين من اهل المحافظة وعملاء الشركة حصل اليوم القطاع الادارى والموارد البشرية بالشركة على شهادة الايزو ٩٠٠١-٢٠٠٥ في تطبيق نظام الجودة وفقا للمعايير العالمية.

وأكد رئيس الشركة ان قطاع الموارد البشرية هو العمود الفقري في الشركة اداريا والتى تقدم خدماتها من خلال ٣ ادارات عامة و١٤ ادارة فرعية بطاقة بشرية عددها ٩٧ موظف يقدمون الخدمة لعدد ٣٠٠٠ موظف على مستوى الشركة وافرعها في جميع مدن المحافظة.

موضحا ان تطبيق المواصفات القياسية في العمل من خلال هذا القطاع يهدف إلى وضع الشركة ضمن صفوف الشركات العالمية لان الايزو شهادة دولية تمنح للشركات التي تطبق نظام إدارة بمتطلبات عالمية في الجودة وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية في الإدارة وتأهيل العنصر البشرى على أعلى المستويات.

وأضاف ان حصول قطاعات وادارات الشركة على شهادات الايزو هو هدف تسعى له الشركة للتطوير وتحسين الأداء سواء على حساب العاملين بالشركة وكذلك العملاء الخارجيين مما يضع على عاتق العاملين بالشركة السعى للتأهيل المستمر واكتساب الخبرات بمواصفات عالمية من خلال العمل في بيئة عمل ملائمة وجودة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح إلى ان حصول قطاع الموارد البشرية وقبلها الادارة العامة للتدريب على شهادتها الايزو بمثابة البداية وستتوالى الحصول على الشهادة لجميع الادارات والقطاعات بالشركة.

موضحا ان الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والخط الساخن وإدارة الشؤون القانونية وإدارة السلامة والصحة والمهنية والادارة العامة لرئيس مجلس الإدارة وإدارة التفتيش والمراجعة الداخلية وإدارة الأمن وإدارة المعامل جميع هذه الادارات تستعد حاليا للحصول على شهادة الايزو من خلال تطبيق المواصفات العالمية في الجودة.