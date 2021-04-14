شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر تطبيق نظام حق الانتفاع بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ،بالسماح بانتقال حق الانتفاع إلى الورثة أو الغير بمدينة مصيف بلطيم بخصوص وحدات الإسكان والعشش التي يتم الحصول عليها بمدينة مصيف بلطيم، وفقا للضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية وعدم جواز اتخاذ أي إجراء يحول دون ذلك ،بالإضافة إلى عدم تحصيل رسوم انتقال حق الانتفاع طالما كان الانتقال إلى أحد الورثة الشرعيين.

جاء ذلك استكمالا لحزمة الاجراءات المتخذة لتطوير مصيف بلطيم،وسيتم التنبيه على مدينة مصيف بلطيم للعمل بموجبها تحقيقا للصالح العام ،عقب العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة جلسته القادمة.