شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: على المسلم محاسبة نفسه وتطهير قلبه مع استقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب شوقي علام، مفتي الجمهورية، جموع المسلمين إلى اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل في إصلاح النفس والسلوك والعمل والبناء«.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة صدى البلد، أتوجه بأرق التهاني للرئيس السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأدعو الناس جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها إلى اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل في إصلاح النفس والسلوك، والعمل والبناء، وأن يخلصوا النية لله في كافة أعمالهم وطاعتهم، وتوجه بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الشكر الكريم شهر خير وبركة وأمان وسلام على الأمتين العربية والإسلامية والناس جميعًا«.

وأكمل :«شهر رمضان من الأشهر العزيزة الكريمة على الله، التي تغفر فيها الذنوب ويعتق الإنسان فيها من النار، وليس مبررًا ولا ذريعة للتكاسل عن العمل والبناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعدون أنفسهم لاستقبال شهر رمضان استبشارًا به وأملًا في الفوز بالمغفرة».

وأكد :«على المسلم وهو يستقبل شهر رمضان أن يحاسب نفسه وأن يطهر قلبه مما ألمَّ به من شواغل كانت تشغله عن ربه وعن عبادته، كما عليه أن يطهر قلبه من أمراض الكراهية والغل والحسد والمشاحنة والبغضاء».