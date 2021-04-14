شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف كفرالشيخ» يؤكد عدم وجود أخطاء في صلاة التراويح لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم المصلون في ثاني أيام أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء ،بارتداء الكمامات، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات ،وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين باتباع الاجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.

قال الشيخ محمد يونس،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ،إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في اليوم الثاني على التوالي، مؤكداً أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ ،أدوا صلاة تراويح مساء اليوم الثلاثاء، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية،ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ