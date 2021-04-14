شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للكنيسة: المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية ناقشت 5000 ملف .(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية في مصر وأفريقيا.

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبيطة الارثوذكسية، أن الاجتماع شارك فيه المجالس الاقليمية للأحوال الشخصية وهى القاهرة وأفريقيا برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ (اعتذر بسبب الظروف الصحية)، والإسكندرية وبحرى برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والصعيد برئاسة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، كما حضر الاجتماع أعضاء كل مجلس من الآباء الكهنة والمحامين والطبيبات.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه شارك في الاجتماع ثلاثة من الآباء الأساقفة الذين سيتولون مسؤولية هذه المجالس فى دورته الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو ٢٠٢١ ، لمدة ثلاث سنوات، وهم الأنبا غبريال أسقف بني سويف، للصعيد، والأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى، الإسكندرية وبحري، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.

وقال القمص موسى أن البابا استعرض مع الحاضرين أعمال المجالس خلال الدورة الحالية، وأهم التحديات والمشكلات التي واجهتهم، وقدموا بعض الخبرات العملية، حيث قامت المجالس الإقليمية الثلاثة بدراسة حوالي خمسة آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية خلال الدورة الحالية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة توصيات سيتم تطبيقها فيما بعد.

وأشار الى أنه توجد ثلاثة مجالس إقليمية أخرى للأحوال الشخصية خارج مصر، في كلٍ من أمريكا وأوروبا وأستراليا سيتم عقد لقاء تنسيقي لها قريبًا.

إلى ذلك عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.

وألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التى تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.

المتحدث الرسمى للكنيسة: المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية ناقشت 5000 ملف .. والدورة الثانية تبدأ يوليو 2021 (صور)

المتحدث الرسمى للكنيسة: المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية ناقشت 5000 ملف .. والدورة الثانية تبدأ يوليو 2021 (صور)

المتحدث الرسمى للكنيسة: المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية ناقشت 5000 ملف .. والدورة الثانية تبدأ يوليو 2021 (صور)