شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية غربي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة.

واضاف انه تم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة .

تمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف السيد ضاحي رئيس القرية ودعاء محمد على مهندسة التنظيم ومحمد على عبدالله مشرف التنظيم ومسؤل حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومشرف الحوض .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.