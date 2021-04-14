شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميداني البساتين والساعة بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ميداني البساتين والساعة وإختيار تصميمات تتلائم مع المعالم البيئية للمحافظة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية مساء اليوم يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

هذا وتشمل أعمال التطوير توسعة الميدان وإزالة الإشغالات بمحيطه وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المارة بالميدان لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري.