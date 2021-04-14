شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تهيئة 14 مومياء ملكية.. واستقبال الزائرين في يوم التراث العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط للمومياوات الملكية في موكب مهيب، انتهى مرممو المتحف من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها في قاعة المومياوات، وذلك تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمى الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١.

وأوضحت الدكتورة منال غنام، رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جار استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقى المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأضافت الدكتورة منال أنه تم حتى الآن فض وتهيئة وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثانى والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثانى والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثانى وسيتى الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت والملكة تى. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلان