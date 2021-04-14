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«التنمية المحلية» تتابع جهود أسوان وسوهاج لتوفير السلع المخفضة خلال شهر رمضان

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتى أسوان وسوهاج لتوفير السلع الغذائية، وإقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ٣٠%، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس .

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المتابعة تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك في المدن والمراكز والقرى بجميع المحافظات، وزيادة عدد المنافذ والمعارض للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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