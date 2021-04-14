شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع جهود أسوان وسوهاج لتوفير السلع المخفضة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتى أسوان وسوهاج لتوفير السلع الغذائية، وإقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ٣٠%، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن المتابعة تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك في المدن والمراكز والقرى بجميع المحافظات، وزيادة عدد المنافذ والمعارض للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.