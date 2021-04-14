شكرا لقرائتكم خبر عن بالجدول.. كورونا تجبر كنائس على أنظمة جديدة في حضور الصلوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر نيافة الانبا فيلوباتير، اسقف ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها بالمنيا، ان تقتصر الصلوات بداية من جمعة ختام الصوم، وحتي نهاية قداس عيد القيامة المجيد، على الاباء الكهنة بكل كنيسة مع الشمامسة.

ولفت بيان الانبا فيلوباتير، ان يتم اعداد جدول لحضور الشمامسة، بكل كنيسة بدءا من المرحلة الاعدادية، وبحد أقصى 50 شماس في كل صلاة، مع تحديد مواعيد لكافة القداسات والصلوات .

وكان الأنبا فيلوباتير، قرر منذ ايام بعد استطلاع الآراء ومنهم العديد من الأطباء الذين أرسلوا له تحذيرات بشأن انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعداد في الآونة الأخيرة، وأنه من أجل سلامة الجميع تقرر استمرار إقامة القداسات بنسبة حضور 25% من مساحة الكنيسة على أن تقام القداسات يوميا وبالحجز المسبق لاستيعاب كل الشعب في كل الكنائس.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة المطرانيات مع معاودة الموجة الثالثة لجائحة «كورونا»

يأتي ذلك في إطار التفويض الذي منحه من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمطارنة وأساقفة الكنيسة، لاتخاذ ما يناسب من القرارات في إطار الوضع الصحي بكل منطقة.