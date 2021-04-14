شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، الثلاثاء، حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط 26 قضية تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية تجميع دقيق بلدي مدعم و4 قضايا مخالفات مخابز بلدية، كما تم ضبط قضيتان استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، 2 قضايا بيع أزيد من التسعيرة، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية.

وتحررت محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.