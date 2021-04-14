شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة 11 درجة القاهرة.. حالة الطقس من الأربعاء إلى الإثنين 19 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 14 أبريل إلى الاثنين 19 أبريل 2021، حيث يتواصل ارتفاع الحرارة تدريجيا على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 إلى 32 درجة، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى من 35 إلى 38 درجة، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 16 إلى 20 درجة، واعتبارا من يوم الجمعة 16 أبريل يحدث ارتفاع اخر في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى من 37 لتصل إلى 40 درجة، بينما يكون معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 20 إلى 22 درجة.

بالإضافة إلى نشاط الرياح المستمر على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد وأتربة عالقة نهارا بداية من الاسبوع القادم.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

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- حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد.

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- حالة الطقس الأحد 18 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

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- حالة الطقس الاثنين 19 أبريل 2021:

نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد

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وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 14 أبريل 2021 إلى الاثنين 19 أبريل 2021