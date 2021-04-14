شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن "كورونا": الإصابات تتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الجميع مُطالب بتوخي الحذر فى الأيام الحالية، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن جميع المحلات تشهد زحاما شديدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجميع عليهم ارتداء الكمامة كما كان في الموجة الأولى، موضحًا أن الفترة الأخيرة تشهد تزايدا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولذلك نحذر أكثر من مرة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بدور كبير لحماية المواطنين، وتوفير اللقاحات.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن خطة وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا تتسم بالمرونة والتحديث خلال مواجهتنا لأزمة فيروس كورونا، حيث إنه جرى البدء بـ40 مركز تطعيم ووجهت الوزيرة بزيادة 139 مركزا، وأخيرا وجهت بإضافة 200 مركز تطعيم.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، لابد عند الحصول على اللقاح ألا يكون هناك أي تخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ لذلك تم فتح مراكز جديدة، مفيدا بأن زمن الحصول على اللقاح لا يتخطى الـ10 دقائق، كما أن هناك استعداد لزيادة مراكز الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الحصول على اللقاح اختياري ويتوجه المواطن للحصول عليه بكامل إرادته، لذلك لابد للحصول على إقرار منه قبل التطعيم، كما أن التأخير فى الحصول على اللقاح سينتهي، حيث إن الانتظار للحصول على اللقاح لا يتجاوز اليومين، مؤكدًا أنه جرى التسجيل لما يقارب 900 ألف أو مليون مواطن على الموقع، وحوالى 150 ألف مواطن تلقوا التطعيم، وأنواع اللقاح هي سنينوفارم واسترازينيكا.

ويكشف ”الخليج 365” خطوات التسجيل فى الموقع الجديد التابع لوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19":

1- يمكّن الموقع الراغب من التسجيل اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبى أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى.

2- يطلب الموقع الاسم رباعى ثم الجنسية ثم الرقم القومى وتاريخ الميلاد.

3- يحدد الراغب فى التسجيل جنسه سواء كان ذكرا أم أنثى ويقوم بتسجيل الرقم القومى والبريد الإلكترونى.

4- يطلب الموقع رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

5- يحدد الراغب فى التسجيل المحافظة التى يرغب فيها الحصول على اللقاح وكذلك المركز الصحى.

6- يسأل الموقع الراغب في التسجيل عن كونه يعانى من أمراض مزمنة والوظيفة التى يعمل بها.

7- يطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل بـsms لاستكمال الخطوات.

8- يرفق الراغب فى اللقاح صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبى الأول والثانى اختياريا.

9- يوقع الشخص على إقرار إلكترونى بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كافة بيانات اللقاح.

10- يحدد الموقع رقم 15335 للاستفسار عن أى معلومات.