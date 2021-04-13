شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة تكشف حجم الدعم المالي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر، بإدارة مصر لأزمة جائحة كورونا، المستمر في مصر منذ انتشار الفيروس في مارس 2020 بالبلاد.

وقالت القصير في حوار لها مع «المصري اليوم»: إن مصر لها دور إيجابي واضح في التعامل مع الفيروس، وكانت من أول الدول التي انتبهت لاتخاذ الاحتياطات والتدابير في مواجهة الجائحة، ما جعل الأمور تسير بشكل أفضل من دول أخرى.

وأضافت أن القاهرة تتميز بوجود خبرات هائلة من الأطباء والمسؤولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى والوزيرة الدكتورة هالة زايد، ولا ننسى دور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وهناك جيش أبيض أثبت قدرته على المواجهة والتحدى، ما جعل البلاد في حالة جيدة.

وحول دور منظمة الصحة العالمية لدعم مصر خلال الجائحة، ولفتت أن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم التقنى والمادى لجمهورية مصر العربية منذ بدء الجائحة.

وأشارت ممثلة المنظمة في مصر إلى أن ذلك تمثل في توصيات المراقبة وتعريفات الحالات والاختبارات المعملية للحالات المشتبه فيها، والمعالجة السريرية للعدوى التنفسية الحادة الوخيمة. الوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية والرعاية المنزلية للمرضى. التواصل أثناء المخاطر والتوعية والإشراك المجتمعى، وقائمة استعداد الدول للتأهب والاستجابة، وحزمة الأمراض المرضية للإمدادات اللازمة.

وأضافت أن المنظمة قدمت توصيات للحد من مخاطر انتقال العدوى بين البشر وتقديم المشورة بشأن استخدام الأقنعة في المجتمع، وأثناء الرعاية المنزلية وفى أماكن الرعاية الصحية، وقدمت منظمة الصحة العالمية لمصر الدعم التقنى واللوجيستى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لحصول مصر على حصتها من كوفاكس COVAX facility، وهى 20% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية وندعم القاهرة لأنها تستحق الكثير.

