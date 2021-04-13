شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر: لا أحد يستطيع تحديد مدة فاعلية لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر، على مدة فاعلية لقاحات كورونا، حول ما إذا كانت تتطلب التلقيح سنوياً أم مرة في العمر.

وقالت القصير: أن الأمر غير معلوم حتى الآن، لأن الفيروس جديد، والمعلومات عنه نادرة، ولا يستطيع أحد أن يجزم بمدة فاعلية اللقاح من ناحية، أنه يكفى طول العمر أم سيكرر سنويا، ونحتاج مدة لا تقل عن عام للوقوف على كل شىء يخص مدة وقوة فاعلية اللقاحات.

ولقتت أنه حتى 31 مارس 2021 قام مرفق كوفكس بشحن 32 مليون لقاح COVID-19 (كوفيد)، إلى 70 دولة، منها مصر، التي تلقت شحنة أولى 850.000 جرعة، وهناك 256 لقاحًا مرشحًا، قيد التطوير؛ 74 منها قيد التطوير السريرى، وقد وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحى فايزر واسترازينيكا وجونسون أند جونسون، ويجب أن تستمر التجارب السريرية لتطوير لقاحات إضافية لكوفيد-19.

فيما وافقت هيئة الدواء المصرية على اللقاح الصينى سينوفارم ولقاحى أسترازينيكا واللقاح الروسى سبوتنيك.