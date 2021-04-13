شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد : إغلاق مسجد المعز بالخارجة لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إغلاق مسجد المعز بحي 25 يناير بالخارجة لمدة يومين إعتباراََ من الغد، وذلك لمخالفة الإجراءات الإحترازية داخل المسجد رغم التحذيرات التي تم التأكيد عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة التراويح بالمسجد، مساء الثلاثاء، حيث وجه بتشكيل لجان مرور على المساجد للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين. مناشداََ جموع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتجنب إغلاق المساجد حفاظاً على صحة المصلين.