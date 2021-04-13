شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وكيل صحة الشرقية يوزع حلوى على مرضى كورونا بمستشفيات الصدر والحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جو من المودة والبهجة والمحبة، وقبل دقائق من موعد إفطار الصائمين في اليوم الأول من الليالي الرمضانية المباركة، قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتوزيع الحلوي على مرضي العزل المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والفرق الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية، والحميات بالزقازيق، وذلك لمشاركة المرضي وعناصر الجيش الأبيض، بهجتهم بقدوم شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان، الثلاثاء، اطمأن وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الحالة الصحية للدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي، ووجه إدارة مستشفي الصدر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له ولجميع المرضي بالمستشفى.

واختتم وكيل الوزارة جولته بمشاركة أبنائه من العاملين بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمكتب صحة ثان الزقازيق، الإفطار بالمكتب، مقدماً الشكر لجميع الكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، على جهودهم المبذولة، واستكمال الرسالة السامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.