شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة للرقابة يتفقد عدة منشآت في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، زيارة تفقدية إلى محافظة جنوب سيناء، قام خلالها بعقد لقاءات مع عدد من أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم خاصة خلال الفترة الماضية والعمل على حلها، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وأشار «العاصي» بحسب بيان، الثلاثاء، إلى أنه سيجري العمل على وضع آلية لحل هذه المشكلات في أقرب وقت، مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين لإنهاء كافة الخدمات من خلال مكتب الوزارة بالمحافظة بدلاً من القاهرة، موضحاً أن ذلك يأتي في ضوء خطة الوزارة لتطبيق اللامركزية وسعياً من الوزارة للتسهيل والتيسير على المستثمرين في إطار قيام المكاتب بتقديم جميع الخدمات بالمحافظات.

وأضاف «العاصي»أنه قام خلال الزيارة بتفقد مكتب الوزارة بالمحافظة للعمل على تهيئته حتى يتسنى للمكتب القيام بدوره على الوجه الأكمل ومن ثم تقديم الخدمات للمستثمرين في هذه المنطقة سواء للفنادق أو المطاعم أو مراكز غوص أو الأنشطة البحرية.

كما تم خلال الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق فيما يخص تذليل العقبات التي تواجه الأنشطة السياحية المختلفة.

وقام «العاصي» خلال زيارته بالاطلاع على نتائج أعمال اللجان التي تقوم بالمرور والتفتيش على فنادق مدينة شرم الشيخ للتأكد من التزام كافة الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تحسن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية في ظل ما تقوم به الدولة من إجراءات لاستعادة الحركة السياحية وكذلك الدور الرقابي للوزارة للتأكد من قيام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن عبدالفتاح العاصي قام خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء بالمشاركة نيابة عن وزير السياحة والآثار في الجولة التي قامت بها وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء، والمؤتمر الذي عقدوه بمدينه دهب في ضوء مبادرة وزارة البيئة بعدم استخدام الاكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس ورقية أو كرتون أو قماشية نظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بالحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية ونظافة قاع البحر لما للمواد البلاستكية من أضرار على البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.

كما تم أيضا التعاون من قبل الوزارة في آلية تنفيذ خطة إدارة المياه والمحميات بوزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية في مدينه شرم الشيخ وخاصه محميه رأس محمد ووضع آلية جيدة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وعدم الضرر بها في ضوء الخطة الموضوعة وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها.