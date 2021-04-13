شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والتلسكوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والتلسكوبات وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل والعبايات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 15 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت ، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود 6 مطاوى قرن غزال و2 بندقية رش تعمل بضغط الهواء و2 مسدس ضغط هواء بالطلقات وعدد 12 تليسكوب و9 جهاز بلاي استيشن و4 سماعة إذن لاسلكية وكمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل المتنوعة وكمية من العبايات الحريمى مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقام بالضبط كلا من الحسيني السيد ومحمد عادل ومصطفى الحسينى واحمد السعيد تحت إشراف محمد حمدى .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 702 ألف و446 جنيها.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 15 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.