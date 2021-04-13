فرصة أخيرة للمرفوضين في حجز شقق "سكن لكل المصريين".. كيف تقدم تظلمًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهى وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، يوم الأحد 18 إبريل الجاري من تلقي طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وهذه الموعد هو الفرصة الأخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

- ولتقديم طلب تظلم يتم الدخول على الموقع المخصص للنتيجة لمعرفة سبب رفض طلب الحجز، والأوراق الغير كاملة لإعادة تقديمها مرة آخرى بشكل كامل، https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- ثم يتم تجهيز الأوراق والتي تكون في الغالب عدم إرفاق إيصالات الحجز وشراء كراسة الشروط أو إصال المرافق أو عدم اختيار المدينة وكذلك بعض البيانات في استمارة الحجز.

- يتم تجهيز الورق مرة آخرى بصيغة الـpdf بحجم 2 ميجا أو أقل، على اللينك المخصص للتظلم https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- الصندوق سيدرس طلب التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

- إذا وجد أحد المتقدمين الرقم القومي الخاص به غير مسجل على الموقع، يعنى ذلك أن النتيجة الخاصة به لم تظهر، وسيتابع لاحقا لمعرفتها.

ويتساءل الحاجزون عن موعد إعلان نتيجة تقديم طلب التظلم، وما الحالات التي يتم فيها رفض طلب التظلم؟

وفقًا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توجد حالات لن يقبل فيها طلبات التظلم؛ مثل مخالفة شروط السن، حيث يبدأ سن التقديم من 21 إلى 50 سنة، وشروط الدخل؛ حيث لا يتجاوز مرتب الأعزب 4500 جنيه و6000 للأسرة في الإسكان الاجتماعي، أما الإسكان المتوسط، الحد الأقصى لدخل الأعزب 10 آلاف جنيه، أما المتزوج فـ14 ألف جنيه.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تتم دراسة طلب التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة على الفور أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى.

وأسفرت نتائج الفرز للعملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.

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