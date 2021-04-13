للوقاية من كورونا.. الصحة تنشر تعليمات صلاة التراويح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء صلاة التراويح.

وقالت الوزارة عبر منشور توعوي اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المصلين الحرص على ارتداء الكمامة، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة، والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

وسبق أن أكدت الوزارة على الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، وتلاحظ خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

وأكدت مجددًا على القواعد العامة للوقاية من الفيروس والتي تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.