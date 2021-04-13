"الشقة تفحمت".. العناية الإلهية تنقذ قاطني منزل من الموت بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع في منزل بمركز الصف، جنوب المحافظة، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بشارع الجمعية الشرعية بنطاق مركز الصف.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، وتبين اندلاع حريق بشقة بالطابق الثاني، ما أسفر عن تفحم محتوياتها دون خسائر في الأرواح.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتداده إلى الشقق المجاورة لاسيما بعد فشل محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق.

ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.