شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو رواش يكشف تفاصيل دخوله عالم الإنشاد الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى أبورواش، المنشد الديني، إنه يقوم بالإنشاد الديني بداية من عمر الـ12 عامًا، مشيرًا إلى أنه دخل الكثير من المسابقات الخاصة بالإنشاد الديني في المدرسة، وكان يقوم بإنشاد النشيد الوطني.

وتابع «أبورواش»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه قام بإعداد بعض الأناشيد الدينية وقام برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت رواجًا كبيرا، وهذا شجعه على الاستمرار في الإنشاد الديني.

وأضاف المنشد الديني، إنه قام بإعداد أغنية لشهر رمضان تتحدث عن الفوانيس والزينة.