شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية غدا الأربعاء 14-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية غدأً الأربعاء 14-4-2021، الذي يوافق ثانى أيام شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الأربعاء حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 4.01 ص

موعد الشروق 5.33 ص

موعد صلاة الظهر 12.00 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.28 م

موعد صلاة العشاء 7.50 م

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