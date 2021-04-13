شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يحدد أفضل أوقات السحور ويطالب بتجديد نية الصوم كل ليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أفضل أوقات السحور قبيل صلاة الفجر بما يقدر بـ 25 دقيقة، وينبغي على الصائم الاجتهاد في الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستلهام المواعظ من الصيام

وأضاف شوقي علام، مفتي الجمهورية، نفحات رمضانية في لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «كُتب عليكم الصيام» مع الإعلامي حمدي رزق، إن الأفضل أن يعقد الصائم النية كل ليلة ويمكن أن ينوي عن الشهر في أول ليلة من رمضان .

وواصل:«أدعو المسلمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته».

وأضاف فضيلته أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حثنا على السحور فقال: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» ففي السحور بركة ومنافع كثيرة جسدية وروحية، ومن تلك المنافع أن السحور يقوي المسلم على العبادة والطاعات في نهار رمضان، فعلى المسلم أن يحرص على السحور في رمضان امتثالًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأفضل أوقات السحور قبيل صلاة الفجر بما يقدر بـ 25 دقيقة، وهي مقدار قراءة 50 آية من القرآن الكريم، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية».

وأما عن رده على أسئلة المتابعين والمشاهدين فقال مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال حكم تجديد نية الصيام في كل ليلة: «إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها».