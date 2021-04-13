شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 568 مخالفة مرورية و4 سائقين مدمنين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الثلاثاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان الثلاثاء، عن ضبط 568 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط دراجة نارية وحجز إداري لـ 6 توك توك بقرار من محافظ أسوان، والتصالح الفوري في 92 مخالفة وتحرير 140 غرامة ونش وسحب تراخيص 96 حالة لعدم قبول التصالح و119 مخالفة لتجاوز السرعة و110 مخالفات متنوعة وضبط 4 حالات تعاطي مخدرات لسائقين أثناء القيادة.