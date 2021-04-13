شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية تكشف طرق تدريب الأطفال على الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدير جميل، أخصائية التغذية العلاجية، إن الاستعداد النفسي والجسدي للطفل هو من يحدد مقدرته على صيام شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أنه ممكن أن تبدأ الأم مع ابنها من سن 6 أو 7 سنوات لتعليمه الصيام حسب استعداد الطفل حال صحة الطفل تساعده على ذلك.

وأضافت «جميل»، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة؛ في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أنه من الأفضل صيام الطفل من سن 10 سنوات، ولكن سن 7 سنوات يبدأ التأهيل والتعود على الصيام على فترات متقطعة طوال اليوم وحسب الأجواء للطقس سواء حار أو برد أو خريف أو ربيع؛ مما يساعد الطفل على الصيام بشكل أفضل؛ خاصة عامل العطش لدى الطفل عادة يكون كبير مما لا يضر بصحة الطفل.

وتابعت: «الجو المناسب يساعد الطفل على الصيام مع وجود دعم نفسي مناسب له من التشجيع باستمرار على مواصلة الصيام»، مشيرة إلى أنه خلال الثلاث سنوات يتم تأهيل الطفل على الصيام المتطقع إلى أن يتم عشر سنوات وصيام الطفل اليوم بشكل كامل.