شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بني سويف تحرر 48 محضرًا ضد منشآت غذائية في أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدة حملات على أماكن تداول الأغذية بإدارتى سمسطا واهناسيا الصحيتين، لضمان جودة الأغذية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وصلاحيتها للتداول.

وتمكنت الحملات التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف، من المرور على عدد 45 منشأة غذائية، بإدارتي سمسطا واهناسيا، تمكنت خلالها من سحب 107 عينة مختلفة، وتحرير عدد 48 محضر متنوع ما بين عدم حمل القائمين على تداول الأغذية من حمل شهادة صحية، أو نظافة المكان، أو عدم الحصول على التراخيص اللازمة.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة قد كلف إدارة الوقائي بالمديرية من خلال مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، بمتابعة جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، في إطار ضبط منظومة الأغذية بالمحافظة من عرض وبيع وتداول الأغذية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تمكنت الحملة من إعدام 71 زجاجة خل مجهولة المصدر، وإعدام 15 كجم جبن منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى إعدام 76 كيلو أغذية متنوعة، كذلك إعدام بسكوت ومقرمشات منتهية الصلاحية، وإعدام 113 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، مشددا على تكثيف حملات التموين والصحة والطب البيطري، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة وجودة عالية لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.