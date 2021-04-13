شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو ليلة: دخلت مجال التمثيل بالصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان طاهر أبوليلة، إنه يطبخ منذ 10 سنوات بصفة مستمر بسبب ظروفه المعيشية، مشيرًا إلى أنه يحب «المبكبكة» وهي عبارة عن صلصة ومكرونة ولحمة.

وتابع «أبوليلة»، خلال حواره مع الإعلاميان مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج «اوفر وايت»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أنه قام بالتمثيل مع الكثير من النجوم الكبار، ولم يجد ممثل تضايق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في البداية في فندق خمس نجوم، وكان يرى كبار النجوم مثل الفنان عادل إمام، والفنانة يسرا والمخرج الكبير شريف عرفة.

ولفت إلى أنه عندما تحدث مع المخرج شريف عرفة على أحد أصدقائه لكي يمثل، رد عليه قائلاً: «أنا عايزك انت اللي تمثل.. الواحد لما بيسعى في الخير لحد ربنا بيكرمه».