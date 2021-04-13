شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 بحوزتهم 2 كيلو بانجو و4 قطع سلاح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري و2 كيلو من نبات البانجو المخدر و70 جرام حشيش وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تأتي الحملات بتوجيهات مدير أمن أسوان وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لاستهداف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها لللقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.