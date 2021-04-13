شكرا لقرائتكم خبر عن يونس يشن حمله لرفع الإشغالات من شوارع الحامول في أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتعليمات قام اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان المبارك جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول بشن حملات مكثفه لرفع الإشغالات من شوارع المدينة وفتح الشارع للمواطنين تيسيرا لحركة المرور للمارة، ورافقه رئيس قسم الإشغالات وشرطة المرافق حيث تم متابعة رفع الباعة الجائلين المفترشين بالشوارع وإزالة الفروشات التي تحجب الرؤية والإعلانات المخالفة وذلك لعدم تكدس السيارات بالشارع مما يسبب الاختناقات المرورية وتم تحرير محاضر اشغالات ونظافة وبيئة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

و أكد يونس أنه تم تجهيز خطة عمل لاشغالات خلال شهر رمضان المبارك لعدم التكدس بالشارع وانه سيتم متابعة الشارع يوميا حتي موعد الافطار ولن يسمح بالتعدي على الشارع ولا أحد فوق القانون، وأضاف أنه كلف بعمل حملات مكثفه على الأسواق والمخابز خلال الشهر الكريم لعدم إستغلال المواطنين وتوفير السلع الغذائيه لهم باسعار معقوله إضافة لتوفير الخبز الجيد لهم, إضافة للقضاء على ظاهرة الإشغالات بالشوارع

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