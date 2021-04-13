شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مصرية في «الأمم المتحدة ومجلس الأمن» لشرح أبعاد ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمى، تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة، ومراحل التفاوض المختلفة، فضلًا عن آخر التطورات.

و‎أجرى «شكرى»، اتصالًا هاتفيًا، أمس، مع سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة التوصّل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأشار «شكرى» خلال الاتصال، إلى خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني، دون التوصّل لاتفاق، ما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقى في هذا الشأن.