شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: مصر بدأت «الموجة الثالثة» من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبير في الأمصال واللقاحات أن مصر بالفعل بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بالتزامن مع تصاعد أعداد الإصابات مرة أخرى بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الموجة خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر.

وقال الدكتور مصطفى محمدى، استشارى الباطنة وإخصائى مكافحة العدوى والخبير في الأمصال واللقاحات، إن مصر بدأت في الموجة الثالثة، مشيراً إلى أن المتعارف عليه من الفيروسات هو أن لكل موجة أعراضا جديدة بخلاف الأعراض المعروفة لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن رصد أعراض بعيدة عن الموجودة والتى تدور حول الجهاز التنفسى والعصبى.

وأضاف «محمدى» لـ«المصرى اليوم»: «حملة التطعيمات باللقاحات ضد فيروس كورونا ستحد من ارتفاع وتزايد معدل الإصابات، ولكن لابد أن يحدث تكامل بين توسع الدولة في توفير اللقاحات مع إقبال المواطنين للحصول على اللقاح، لأنه لن تنجح حملة التطعيمات بدون إقبال المواطنين وتوسع وزارة الصحة في التطعيمات».

وأوضح أن هناك 4 تحورات حدثت لفيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن، مشيراً إلى أن التحور هو سمة أساسية في الفيروسات وطبيعى أن يتحور الفيروس ويحدث ذلك عندما يتمكن من الخلية البشرية ويبدأ في التزايد، مشيراً إلى أن مصر لم تعلن عن رصد أي من السلالات المتحورة حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد طه، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة السابق، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي أعراض جديدة لفيروس كورونا، وإنما الأعراض كانت في فترة التعافى حيث يعانى بعض المرضى خلال فترة انسحاب المرض من التهابات في الأعصاب والصداع وتكسير في أنحاء الجسم، لافتاً إلى أن الأعراض مازالت تدور في نطاقها المعروف.

وقال طه، لـ«المصرى اليوم»، إنه على المواطنين دور كبير في المساعدة للسيطرة على ارتفاع الأعداد من خلال الإقبال على اللقاحات التي وفرتها الدولة، مشيراً إلى أن اللقاحات أثبتت فاعليتها بشكل كبير في مواجهة الفيروس، حتى مع السلالات المتحورة التي تم الإعلان عنها ورصدها في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن اللقاحات وحدها لا تكفى لتحجيم انتشار الفيروس.