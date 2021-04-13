شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدء أعمال لجنة تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

وأوضح الوزير أن عدد محطات الشحن المستهدف يبلغ نحو 3000 محطة مزدوجة، في إطار رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يتوقع بدء إنتاج السيارة «نصر E70» الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظات الأربع وشركة إنفينيتى وجمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض.

وأضاف الوزير، في تصريحات، أنه يمكن شحن السيارة الكهربائية بشواحن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية بقدرة ٢.٣ كيلووات/ ساعة والتى يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أي تجهيزات كهربائية، وأخرى بقدرة ٧.٣ كيلووات/ ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء (٣٠- ٤٠ أمبيرا) وثمنها حوالى ٥ آلاف جنيه، والأخيرة قادرة على شحن كامل البطارية في (٦- ٧ ساعات)، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة E70 السير لمسافة ٤٠٠ كيلومتر.

وأشار توفيق إلى أن النوع الثانى من الشواحن، والذى يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته ٢٢ كيلووات/ ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في أربع ساعات..

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن النوع الثالث من الشواحن يكون بسرعة تتعدى الـ٥٠ كيلووات/ ساعة على التيار المباشر DC، بخلاف النوعين الأول والثانى اللذين يعتمدان على التيار المتردد AC، وهذا النوع قادر على شحن كامل البطارية في ٣٠- ٤٠ دقيقة، ويتم استخدامه فقط في حالة الطوارئ داخل المدن أو على الطرق السريعة نظرًا لنواح فنية، حيث يؤدى استمرار استخدامه لتقليل عمر البطارية على المدى الطويل، كما أن تكلفة الشحن تكون ٢- ٣ ضعف التكلفة للنوع الأول/ الثانى.

جدير بالذكر أن التكلفة التشغيلية للسيارة E70 على مدى ٣٠٠ ألف كيلومتر توفر ما يقارب ٢٠٠ ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين ٩٢.