شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يستجيب لحل شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، توجيهاته لمدير المتابعة الميدانية أحمد عبدالصبور، ونائب رئيس حي شرق بالمعاينة وسرعة الاستجابة، لحل الشكوى الواردة بالصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر، بشأن شكوى بناء أدوار مخالفة وبدون ترخيص بمنطقة الجزائرية بشارع أحمد النجم بشرق السكة الحديد.

وبالمرور والمتابعة تبين أن هناك بالمنطقة المعنية وجود مخالفات بناء لعقارين في نطاق حى شرق، فتم استدعاء مشرفى الإدارة الهندسية مسعد عياد وميلاد حليم، كما تم اخطار السيد العميد بصحة الواقعة فقام على الفور بالذهاب مباشرةً ومتابعة إيقاف الأعمال بحضورة شخصيًا.

ومن جانبه أوضح رئيس مدينة الأقصر أن البناء المخالف على مساحة ٢٠٠ م، ومساحة أخرى حوالي 150م بالعقار الآخر، عبارة عن تشوينات مواد بناء صب أعمدة الدور الخامس علوي بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال بناء أعمدة وقواطيع الدور الرابع علوي بالعقار المواجه للمبنى المخالف فتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الونش اليدوي، وحوالي ٤٧ سيخا مجهزا لصب الأعمدة وتم إيداعه بمخازن حي شرق، وبناءً عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقارين بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ويسري على جميع محافظات الجمهورية.

وأكد «لطفي» مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف، مشددًا على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.