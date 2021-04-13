شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بكورونا ونقله للعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب اكتوبر 1973 بفيروس كورونا ، وتدهورت الحالة الصحية للشيخ حافظ سلامة، ليتم نقله إلي العناية المركزة بمستشفي عين شمس بالقاهرة.

والشيخ حافظ سلامة هو قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب اكتوبر 1973 ويرتبط أبناء السويس بالشيخ حافظ دائما، نظرا لشعبيته بين أبناء المحافظة.

وقال مصدر طبي، أن الشيخ حافظ أصيب بفيروس كورونا وبسبب تدهور حالته الصحية تم نقله إلي العنايه المركزة بمستشفي عين شمس بالقاهرة.