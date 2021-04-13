شكرا لقرائتكم خبر عن مغارة على بابا.. من مليونير لشقة إيجار إيهاب يبيع أملاكه ويدفعها لمستريح البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها ”الخليج 365” على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الأولى"

وفى الحلقة الأولى من برنامج " مغارة على بابا"، يقول إيهاب عزب، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه باع كل أملاكه، مستطرداً:" كان عندى عمارة بعتها كلها شقق، وكنت بتعامل مع شركة لاستثمار البيتكوين، والشركة التزمت معانا شهرين، والشهر الثالث قفل، أنا كنت حاطط ما يقرب من 2 مليون ومراتى دافعه مليون جنيه، بإجمالى 3 مليون جنيه لمستريح البيتكوبن".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا معنديش أي مصدر دخل كنت مليونير، دلوقتى ساكن بالإيجار، معنديش أي فلوس أقدر أصرف على ولادى، ابنى خد الثانوية معرفتش أدخله كلية، مش قادر حتى أدفع الإيجار"، مؤكداً أنه ملتزم بالتحقيقات وقررات المحكمة، بعد أن تعاطف مع المتهم من قبل وقام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لإخراج المتهم من محبسه على أمل ان يعيد الأموال لأصحابها، موجها رسالة للجميع:" أوعى تمشى ورا مستريح، اشتغل أنت بنفسك".