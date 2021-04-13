شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، وقف أعمال بناء مخالفة وبدون ترخيص بمنطقة الجزائرية بشارع أحمد النجم بشرق السكة الحديد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن البناء المخالف على مساحة ٢٠٠ م، ومساحة أخرى حوالي ١٥٠ م بعقار الآخر، عبارة عن تشوينات مواد بناء صب أعمدة الدور الخامس علوي بدون ترخيص، كما تم ايقاف أعمال بناء أعمدة و«قواطيع» الدور الرابع علوي بالعقار المواجه للمبنى المخالف فتم إيقاف الأعمال والتحفظ على «الونش اليدوي»، والأسياخ المجهزة لصب الأعمدة وتم ايداعها بمخازن حي شرق، وتم تحرير مخالفة لصاحب العقارين بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء .

وأكد «لطفي» مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف، مشددًا على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.