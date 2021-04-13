شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان أسوان بـ«التأمين الصحي الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدداً من المنشآت الطبية بأسوان، وذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل 80% من سكان أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تضم منظومة التأمين الصحى الشامل في أسوان ١١ مستشفى و١١٢ وحدة صحية ومركزا طبيا من بينهم ٦٤ مركز طب أسرة إنشاء جديد.

وتفقدت الوزيرة أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو والتى تشمل إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القديم بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة التطوير.

وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمستشفى، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وأوضحت الوزارة أن المبنى الجديد سيكون بسعة 139 سريرا (63 سريرا داخليا، 36 سرير رعاية مركزة، 40 سريرا للأطفال المبتسرين)، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، كما يضم 40 حضانة أطفال، وقسم الغسيل الكلوى بطاقة 38 ماكينة غسيل كلوى.

كما تفقدت الوزيرة مستشفى حورس العام (إدفو العام سابقا)، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعداد، حيث تم الانتهاء من نحو 85% من أعمال التطوير بتكلفة 500 مليون جنيه.

وتابعت الوزيرة جولتها بتفقد وحدة طب أسرة الجعافرة وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتى بلغت 20 مليون جنيه، ووجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة واختبارها للتأكد من كفاءتها، تمهيدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما راجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 11 ألف ملف فردى حتى الآن، وتفقدت أيضا وحدة طب الأسرة الكاجوج بتكلفة ١٨ مليون جنيه، ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من الوحدة خلال شهر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه منذ مطلع أكتوبر من عام 2019 بلغ إجمالى عدد المسجلين من المواطنين في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بأسوان 900 ألف مواطن حتى الآن، كما تم فتح 225 ألف ملف عائلى من إجمالى سكان المحافظة، لافتًا إلى أن أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى يبلغ عدد سكانها مليونا و532 ألفا و400 نسمة.

وأكد السبكى أنه جار العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.