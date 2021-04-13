شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام رمضان.. إحالة 38 من العاملين بالمستشفيات للتحقيق بسبب التزويغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستكمالا للمتابعة الميدانية والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، بالمرور المفاجئ على مستشفيات الحسينية المركزي، وفاقوس النموذجي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وقام بتهنئة العاملين والمواطنين المترددين على المستشفيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة.

وتفقد وكيل الوزارة مطبخ مستشفي الحسينية، وقام بمتابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين به، والتأكد من زيادة نسب البروتين والألبان للمرضي حسب التشخيص الطبي لهم، وكلف وكيل الوزارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية بحصر العاملين المتغيبين بالمستشفيات، وتبين غياب ٣٨ بالحسينية من إجمالي ٦٠٣ ووجه بإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

كما تابع وكيل وزارة الصحة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز التطعيم التابع لمستشفي الحسينية، وذلك ضمن مراكز التطعيم التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وقام بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتم التأكد من جاهزية الفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.