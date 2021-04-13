شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تحجز على السفينة «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس الأول، قرارًا بالحجز التحفظى على السفينة البنمية «إيفر جيفن» التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي للقناة نهاية مارس الماضى، وتسببت في تعطل الحركة الملاحية لمدة 6 أيام.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم التحفظ على السفينة لحين سداد التعويضات بعد الخسائر التي لحقت بالقناة نتيجة تعطل الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام وعملية تعويم السفينة. وأضاف الفريق ربيع أن الشركة المستأجرة للسفينة ماطلت في سداد المبلغ المحدد كتعويض عن الحادث، فصدر قرار المحكمة الاقتصادية السابق بالتحفظ على السفينة. وقال مصدر مسؤول بالهيئة إن هيئة قناة السويس حررت محضرًا بقسم شرطة الجناين محل الواقعة، حيث جنحت السفينة قبالة قرية منشية الرجولة وقُيد المحضر برقم إيفر 981 /2021 إدارى قسم الجناين.

وتقدمت الهيئة عقب ذلك، بناءً على المحضر المحرر، بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية للتحفظ على السفينة، ووافقت عليه المحكمة وأصدرت قرارها.

كانت هيئة قناة السويس تحفظت على السفينة البنمية عقب نجاح جهود تعويمها وسيرها لمنطقة الانتظار بالبحيرات، 29 مارس الماضى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.