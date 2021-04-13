شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتطوير منظومة إدارة مياه الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، آخر مستجدات تطوير منظومة إدارة مياه الرى بالأراضى الزراعية، من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واطلع الرئيس، خلال اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، والسيد القصير، وزير الزراعة، ومحمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على جهود إنشاء منظومة الرى الذكى التي تعد من أحدث تقنيات الرى في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، ما يحقق فوائد متعددة؛ أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضى الزراعية، وتوفير المياه وكميات الأسمدة المستخدمة، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجّه الرئيس، بتوفير أجهزة «المجسات المتطورة» بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الرى والزراعة والإنتاج الحربى، كما تم استعراض منظومة وسائل الرى الحديث من مختلف جوانبها، والتى تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الرى الحقلى، وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة.

وأشار الرئيس، إلى ضرورة ضمان جميع عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الرى على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

وشدد الرئيس، على ضرورة أهمية تدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الرى الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية، للتعريف بفوائد وعوائد نظم الرى الحديث والذكى.