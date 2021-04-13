شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعتدي بالضرب على رامز جلال في أولى حلقات «رامز عقلة طار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتدى المطرب أحمد سعد بالضرب على الفنان رامز جلال في برنامج المقالت رامز عقلة طار.

وتعود فكرة المقلب إلى وضع الضيف داخل غرفة محاكاه، بأحدى المدن الترفيهيه بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتم إيهام الضيف بوجود عطل فني في غرفة المحاكاه، يترتب عليه فك مفضلات الغرفة وتصبح معلقة بواسطة رافعة لرفع الغرفة، وفجأة يتم فتح باب الغرفة ليلقي الركاب بالممثل الضيف، ويقفظ من أرتفاع عدة أمتار داخل مسبح (حمام سباحة).

ويلعب الفنان رامز جلال في هذا المقلب دور رجل هندي، يجلس داخل الغرفة، ويقوم ببث الذعر داخل الضيف، بجانب طقم الممثلين الموجودين مع الفنان داخل الغرفة.

نشرت قناة «أم بي سي مصر» البرومو الأول لبرنامج «رامز عقله طار» مساء السبت، وأوضحت شبكة mbc أنه سيجري عرض برنامج «رامز عقله طار» لرامز جلال يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» 6:30 مساءً، ويُعاد 12:00 منتصف الليل.

وقال رامز جلال، في البرومو الرسمي: «الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. ومبعرفش أكون غير في التوب ليفل».

وظهر في البرومو أبرز الضيوف الذين دوى صراخهم بسبب المقلب، ومنهم رمضان صبحي ودينا الشربيني وأحمد سعد وسمية الخشاب وويزو وإسلام إبراهيم ومحمد هنيدي وأحمد مالك ورحاب الجمل ومحمود جنش وحمو بيكا ومحمد عبدالرحمن.