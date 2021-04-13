شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يوجه بالتعامل الفوري مع تزايد الأعداد الخاصة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف الحالي لجائحة كورونا، والاستعدادات للتعامل الفوري في حالة تزايد الأعداد المحتملة، موجهاً بضرورة التنسيق الكامل بين الصحة والمستشفيات الجامعية، للوقوف على مدى الاحتياجات اللازمة من أسرة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس ولضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

واستعرض الدكتور محمود قورة عميد كلية طب المنوفية، موقف المستشفيات الجامعية من حيث استقبالها لجميع حالات الطوارئ وكذا استقبال حالات الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدد 36 سرير عناية لمرضى كورونا ومؤكدا على التعاون المستمر مع مديرية الصحة لتقديم كافة الدعم لتخطى هذه الأزمة بسلام.

من جانبه أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة، اتخذت كافة الإجراءات استعدادا لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا، حيث استعرض الموقف الحالي داخل المستشفيات من حيث عدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة التنفس الصناعي، والإجراءات الوقائية في التعامل مع الحالات المصابة، وكذا موقف منظومة الأكسجين بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه تم عمل فحص شامل لجميع شبكات الأكسجين المتواجدة بكافة المستشفيات وعمل الصيانة اللازمة لها.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على استمرار وقف كافة الإجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة كورونا، كما أكد على ضرورة توحيد كافة الجهود في النطاق الطبي، ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان للحد من نقل العدوى.