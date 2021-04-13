شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد إجراء قرعة علنية لتخصيص 36 شقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 36 وحدة سكنية أولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقرية سلمنت التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

أجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، حيث قام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم، ورقم العمارة والوحدة والدور.

ووزع محافظ الشرقية عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

حضر مراسم إجراءات القرعة المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندسة عبير عبدالقادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، والمواطنين المستحقين وأسرهم، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.