شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة رمضان.. هاني شاكر يطرح دعاء «يا رب يا رحمن» على يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء، دعاءً دينيًا جديد بعنوان «يا رب يا رحمن»، عبر موقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

دعاء «يا رب يا رحمن» من كلمات الشاعر محمد الجبالي وألحان حنين على، وتوزيع محمد حمدي رؤوف وإخراج حاتم سيد.

كان هاني شاكر قد سجل الأذان من خلال إحدى خدمات المحمول مع باقة من الأدعية والرباعيات، كما طرح مؤخرا أغنية «بقالي كتير» بمشاركة المطربة كارول سلامة.