شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لحماية المستهلك بمركز باريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك في الوادى الجديد، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة باريس، ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الشؤون الصحية، حملات مرورمكثفة على بالأسواق والمحال التجارية والمخابز والمجازر بمدينة باريس، وذلك للتأكد من إنضباط الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتشغيل عماله بدون شهادات صحية، تحرير محضر نظافة عامة لبعض المحال التجارية.

فيما أعلن المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بديوان محافظة الوادي الجديد، في بيان له، أن الحملات المرورية مستمرة على مدار الساعة في كافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق، والتأكد من حصول المواطن على السلع والخدمات بالجودة والمواصفات المطلوبة، وعلى المواطنين الابلاغ عن أي مخالفات قد تظهر في الأسواق.

- صورة أرشيفية