شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، الثلاثاء، جولة تفقدية لمبنى العيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، حيث تفقد سير العمل بالعيادات وانتظام اجراءات الكشف الطبى داخل العيادات وكفاءة اجهزة الاشعة والتحاليل الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل العيادات.

وشدد رئيس الجامعة على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للحالات المرضية.

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد العيادات الخارجية للمستشفى الجامعى

رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد العيادات الخارجية للمستشفى الجامعى